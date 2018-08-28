07:58 28.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевляне с 1 сентября по новому будут вызывать "неотложку"

С 1 сентября для жителей столицы меняются правила вызова неотложной помощи.

Киевляне с 1 сентября по новому будут вызывать

Теперь киевлянам достаточно будет набрать единый номер 103, тогда как сейчас по этому номеру можно вызвать только скорую помощь, бригады которой приезжают на экстренные вызовы, если есть угроза жизни пациента сильные травмы, к примеру, при ДТП, кровотечения, инфаркт.

Теперь же, вместо семизначного для каждого района номера, достаточно будет также набрать 103.

Неотложная помощь выезжает на высокую температуру, повышенное давление или при обострении хронических болезней.

Как пояснила глава департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург, такие изменения положительно скажутся на качестве оказания медицинской помощи и удобстве в ее получении.

По ее словам, все вызовы будут принимать специалисты, которые мгновенно помогут человеку сориентироваться - нужна ему неотложная помощь или скорая.

Киевляне же говорят: реформу можно будет адекватно оценить, когда она заработает.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министерство здравоохранения опубликовало перечень бесплатных лекарств для украинцев, которые лечатся на стационаре. В перечень вошли 427 лекарств от распространенных болезней, наносящих наибольший вред здоровью людей. Как сказано в сообщении, опубликованном в понедельник, 20 августа, на сайте пресс-службы ведомства, все больницы в первую очередь должны закупать лекарственные средства из Национального перечня.


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