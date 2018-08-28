Киевлянам придется ждать горячей воды до осени

Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Он отметил, что если будет погашена задолженность государства перед "Киевэнерго" в размере 729 млн грн, это откроет путь для решения вопроса заключения соглашения с "Нафтогазом".

КГГА обращается к Кабмину с призывом внести изменения к правительственному постановлению, чтобы закрыть обязательства города перед "Киевэнерго" за счет субвенции.

Если завтра будет принято решение в Кабмине, город и "Нафтогаз" заключат соглашение 15-16 сентября, но точной даты появления горячей воды в кранах Пантелеев не назвал.

Как сообщал "УРА-Информ", "Киевводоканал" предупредил о плановых отключениях водоснабжения в столице на этой неделе. Отмечается, что для надежной работы систем водоснабжения "Киевводоканал" проводит плановые ремонтные работы. В связи с этим будет отключено водоснабжение по следующим адресам: 29 августа с 9:00 до 18:00 - ул. Коновальца, 27, 27А. 1 сентября с 08:00 до 9:40. 2 сентября - переулок Куреневский, 4/8, 4/8А, 4/8Б, 4/8В, 4/8Г, 4/9, 12, 15, 15А, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 19/5.