15:50 28.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100202337:roman_z

Киевлянам придется ждать горячей воды до осени

КГГА совместно с "Нафтогазом" нашла компромис, который позволят возобновить газоснабжение и вернуть в дома горячую воду.

Киевлянам придется ждать горячей воды до осени

Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Он отметил, что если будет погашена задолженность государства перед "Киевэнерго" в размере 729 млн грн, это откроет путь для решения вопроса заключения соглашения с "Нафтогазом".

КГГА обращается к Кабмину с призывом внести изменения к правительственному постановлению, чтобы закрыть обязательства города перед "Киевэнерго" за счет субвенции.

Если завтра будет принято решение в Кабмине, город и "Нафтогаз" заключат соглашение 15-16 сентября, но точной даты появления горячей воды в кранах Пантелеев не назвал.

Как сообщал "УРА-Информ", "Киевводоканал" предупредил о плановых отключениях водоснабжения в столице на этой неделе. Отмечается, что для надежной работы систем водоснабжения "Киевводоканал" проводит плановые ремонтные работы. В связи с этим будет отключено водоснабжение по следующим адресам: 29 августа с 9:00 до 18:00 - ул. Коновальца, 27, 27А. 1 сентября с 08:00 до 9:40. 2 сентября - переулок Куреневский, 4/8, 4/8А, 4/8Б, 4/8В, 4/8Г, 4/9, 12, 15, 15А, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 19/5.


Поделиться
Читайте также:
 
Бывший агент ЦРУ рассказал, что причастен к смерти Боба Марли Бывший агент ЦРУ рассказал, что причастен к смерти Боба Марли США поддержат Украину, если Россия сунется в Азовское море В боях за Иловайск погибло более 200 российских оккупантов
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив