Густой туман в столице превратил улицы в сказку - ФОТО

Об этом пишут Українські Новини.

Благодаря такому природному явлению, жители Киева смогли запечатлеть туманные улицы, дороги, дома и деревья на фото.

К слову, на вторник синоптики прогнозируют грозу и шквальный ветер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине в ближайшие сутки погоду большей части территории страны будет определять сухой и очень жаркий воздух. Только в западной части сегодня более прохладная и относительно влажная погода. Днем в западных и в большинстве северных регионах, а также в Винницкой области местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы, днем в отдельных районах - град, шквалы 15-20 метров на секунду.