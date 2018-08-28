10:27 28.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Густой туман в столице превратил улицы в сказку - ФОТО

Сегодня 28 августа на праздник Успения Пресвятой Богородицы, в украинской столице густой туман окутал улицы и дома.

Густой туман в столице превратил улицы в сказку - ФОТО

Об этом пишут Українські Новини.

Благодаря такому природному явлению, жители Киева смогли запечатлеть туманные улицы, дороги, дома и деревья на фото.

К слову, на вторник синоптики прогнозируют грозу и шквальный ветер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине в ближайшие сутки погоду большей части территории страны будет определять сухой и очень жаркий воздух. Только в западной части сегодня более прохладная и относительно влажная погода. Днем в западных и в большинстве северных регионах, а также в Винницкой области местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы, днем в отдельных районах - град, шквалы 15-20 метров на секунду.


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