В Киеве во вторник ряд станций метро изменят режим работы

В связи с чем киевский метрополитен изменит режим работы ряда станций метро в центре города. Как сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен", вводится особый режим работы станций с девяти до десяти часов вечера.

"Олимпийская" работать не будет;

"Площадь Льва Толстого" закрывается на вход;

"Дворец спорта" закрывается на выход.

После 23:30 возможно ограничение входа на эти станции, - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в этот день метро будет работать на час дольше. Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. С центра города - около 01:15. Дополнительный час работы добавляется к обычному расписанию каждой станции, размещенном на входе и на платформе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве с 14 августа в связи с выполнением работ по капитальному ремонту проспекту Академика Палладина движение транспорта по нечетной стороне на участке от улицы Городской до поворота на поселок Коцюбинское будет закрыто.