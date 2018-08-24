22:23 24.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В одном из столичных авто заживо сгорел водитель - ФОТО

В пятницу, 24 августа, водитель УАЗа задремал на заднем сидении в момент возгорания автомобиля. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В одном из столичных авто заживо сгорел водитель - ФОТО

По предварительной информации, автомобиль начал тлеть изнутри в момент, когда владелец транспорта прилег постапать на заднем сидении своего авто. 

Машину пытались открыть свидетели, тушили огнетушителями, пытались засыпать песком, однако полностью ликвидировать пламя удалось лишь спасателям. Лишь после прибытия пожарных сзади обнаружили обгоревший труп. Местные жители узнали в нем владельца авто. Очевидцы утверждают, что мужчина никогда не увлекался вредными привычками и не употреблял алкогольных напитков.

Что стало причиной возгорания выясняет следствие.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве произошла авария на Северном мосту, где столкнулись сразу шесть автомобилей. 


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