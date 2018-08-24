В Киеве в пятницу перекроют ряд улиц и площадей

Это связано с торжественными и праздничными мероприятиями приуроченными Дню Независимости Украины. Как сообщает Киевская городская государственная администрация,

во время проведения в столице торжественных и праздничных мероприятий к 27-й годовщине Независимости Украины в Киеве 24 августа предусмотрены временные изменения транспортного движения.

Так, сегодня начиная с семи часов утра и до часу дня запретят движение на время легкоатлетического пробега "Забег в вышиванках". Он будет проходить по маршруту: Русановская набережная - Русановский бульвар (в направлении Днепровской набережной) - Русановская набережная - Днепровская набережная - (разворот у Днепровской набережной, 16) - Днепровская набережная - Русановская набережная - Русановский бульвар - Русановская набережная.

Кроме того, 13:30 до 18:30 запретят движение на время благотворительного забега "Они бегут ради детей": улица Сагайдачного, 2 - Владимирский спуск (до дома № 2).

Также в КГГА опубликовали список улиц, по которым с 6:45 до окончания праздничных мероприятий приуроченных ко Дню Независимости Украины будет полностью ограничено движение.

Таким образом, во время прохождения военной техники к месту проведения военного парада по маршруту (колонна № 1, гусеничная техника: парк военной части А0222 - улица Маршала Рыбалко - Черновола - выезд на проспект Победы по встречной полосе левее Воздухофлотского моста - поспект Победы (по встречной полосе) - площадь Победы (по встречной полосе) - улица Старовокзальная - улица Жилянская.

После проведения военного парада движение перекроют по маршруту Европейская площадь - Владимирский спуск - Сагайдачного - Андреевская (часть гусеничной и колесной техники) и Боричев спуск по (встречной полосе) (Часть гусеничной и колесной техники) - Набережно-Крещатицкая (по встречной полосе) - Нижний Вал - Глыбочицкий проезд - Черновола - Маршала Рыбалко - парк воинской части А0222.

Во время прохождения военной техники к месту проведения военного парада по маршруту (колонна № 2, колесная техника аэродром "Святошин" - Академика Туполева - Стеценко - Щербакивского - проспект Победы - площадь Победы - улица Старовокзальная - улица Жилянская.

После проведения военного парада по маршруту Европейская площадь - Петровская аллея - Парковая дорога - Днепровский спуск - Набережное шоссе - Набережно-Крещатицкая - Нижний Вал - Глыбочицкий проезд - Черновола - проспект Победы -. Академика Туполева – аэродром "Святошин".

Также 24 августа с семич асов утра до окончания мероприятий запретят движение транспорта во время военного парада на улице Большой Васильковской (от Жилянской до Крещатика) - Бессарабская площадь - Крещатик – Майдан Независимости - Крещатик до Европейской площади.

24 августа с двухч асов дня до окончания мероприятий запретят движение на улице Крещатик (на участке от улицы Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко) во время проведение спортивно-презентационной акции "Украина единая".

С полуночи 23 августа до трех часов ночи 25 августа запретят движение транспорта на улице Ивана Мазепы (от Московской до Михаила Емельяновича-Павленко) во время подготовки и проведения праздничного мероприятия по случаю 27-й годовщины Независимости Украины и фестиваля уличной еды.

24 августа с четырех часов дня и до восьми часов вечера запретят движение на улице Бассейной в направлении улицы Павла Скоропадского (на участке от Эспланадной до Павла Скоропадского).

Также 24 августа во время проведения праздничных мероприятий в центральной части города будет временно ограничено движение транспорта на Европейской площади, Бессарабской площади, Трехсвятительской, Костельной, аллее Героев Небесной Сотни, Институтской (на участке от Ольгинской до Шелковичной), Ольгинской, архитектора Городецкого, Грушевского (на участке от Шелковичной до Европейской площади), Владимирском спуске (на участке от Европейской площади до Боричевого спуска), Петровской аллеи, Парковой дороге, площади Франко, Заньковецкой, Банковой, Лютеранской, Круглоуниверситетской, бульваре Шевченко (на участке от Пушкинской до Бессарабской площади), Богдана Хмельницкого (от Пушкинской до Крещатик), Прорезной (от Пушкинской до Крещатик), Михайловской, Бассейной (от Эспланадной до Бессарабской площади), Дарвина, Крутом спуске.

Кроме того, 24 августа не будут функционировать парковки на улице Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади), на бульваре Леси Украинки (в оба направления), Владимирском проезде, улице Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

Также временно на время подготовки и проведения праздничных мероприятий будет внесены изменения в работу городского пассажирского транспорта, маршрут которого проходит в местах проведения мероприятий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве 24 августа, в День независимости в работе метро произойдут некорые изменения. Как сообщает пресс-служба столичного метрополитена, в частности, в пятницу с утра и до окончания военного парада: на станции "Крещатик" закроют только вход/выход на улицу Институтской и Аллеи Небесной сотни; станцию "Майдан Незалежности" закроют на вход и выход.