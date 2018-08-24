В Киеве уже расписали даты каникул для школьников

Осенние школьные каникулы начнутся в октябре, зимние — в декабре, а в весной школьники уйдут на каникулы в марте.

Об этом Информатор узнал из письма Департамента образования КГГА.

График школьных каникул:

Осенние каникулы: с 29 октября по 4 ноября.

Зимние каникулы: с 22 декабря по 7 января 2019 года.

Весенние каникулы: с 25 по 31 марта 2019 года.

У студентов первый учебный семестр в новом учебном году начнется 3 сентября и закончится 21 декабря. Второй учебный семестр стартует 8 января. Занятия во втором семестре закончатся 31 мая.

Как сообщал "УРА-Информ", поваленные после гроз в Киеве деревья пойдут на создание и ремонт скамеек. Кроме того, древесину будут использовать зимой как дрова.