17:20 24.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве уже расписали даты каникул для школьников

В КГГА огласили график школьных каникул на 2018-19 год.

В Киеве уже расписали даты каникул для школьников

Осенние школьные каникулы начнутся в октябре, зимние — в декабре, а в весной школьники уйдут на каникулы в марте.

Об этом Информатор узнал из письма Департамента образования КГГА.

График школьных каникул:

Осенние каникулы: с 29 октября по 4 ноября.
Зимние каникулы: с 22 декабря по 7 января 2019 года.
Весенние каникулы: с 25 по 31 марта 2019 года.

У студентов первый учебный семестр в новом учебном году начнется 3 сентября и закончится 21 декабря. Второй учебный семестр стартует 8 января. Занятия во втором семестре закончатся 31 мая.

Как сообщал "УРА-Информ", поваленные после гроз в Киеве деревья пойдут на создание и ремонт скамеек. Кроме того, древесину будут использовать зимой как дрова.


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