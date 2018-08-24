23:25 24.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве появится новый "символ столицы" - ФОТО

Перед зданием Международного аэропорта "Киев" скоро завершатся работы по строительству памятника-символа столицы. Об этом передает пресс-служба аэропорта имени Сикорского.

В Киеве появится новый

На сегодняшний день памятник уже перекрывает фасад аэропорта и арт-самолет Ан-24 со стороны Воздухофлотского проспекта. Строение хотели презентовать ко Дню Независимости, однако он еще не достроен. В информационном бюро аэропорта поделились некоторыми деталями строительства нового символа столицы.

Так, плитку укладывали без арматурной сетки. Памятник будет полностью монолитным. 

В связи с неудобным и продолжительным строительством арт-объекта, аэропорт "Киев" просит закончить его установку, так как строительные работы мешают движению общественного транспорта. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столичном парке "Муромец" появился напечатанный на 3-Д принтере легендарный  памятник героя повестей богатыря Ильи Муромца.


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