В Киеве появится новый "символ столицы" - ФОТО

На сегодняшний день памятник уже перекрывает фасад аэропорта и арт-самолет Ан-24 со стороны Воздухофлотского проспекта. Строение хотели презентовать ко Дню Независимости, однако он еще не достроен. В информационном бюро аэропорта поделились некоторыми деталями строительства нового символа столицы.

Так, плитку укладывали без арматурной сетки. Памятник будет полностью монолитным.

В связи с неудобным и продолжительным строительством арт-объекта, аэропорт "Киев" просит закончить его установку, так как строительные работы мешают движению общественного транспорта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столичном парке "Муромец" появился напечатанный на 3-Д принтере легендарный памятник героя повестей богатыря Ильи Муромца.