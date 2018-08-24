Сегодня в Киеве массово отмечают праздник Независимости

Таким образом, Киевская городская государственная администрация намерена провести парусную регату. В соревнованиях примут участие около 60 крейсерско-гоночных яхт с экипажем от 4 до 6 человек на каждом судне. 24 августа они пройдут дистанцию от Гаванского до Пешеходного моста. В программе мероприятия целые серии коротких гонок. Участие в регате примут как профессионалы, так и любители. Время регаты: 09:30 — 16:00.

Кроме того, запланирован целый ряд традиционных развлекательных мероприятий, с концертной программой.

На главной площади страны – Майдане Независимости, около 4,5 тыс. военных и 250 единиц техники будут принимать участие в военном параде. А на Михайловской площади можно до 26 августа полюбоваться на выставку современных образцов вооружения, военной техники и других материально-технических средств.

Также 24 августа в Соборе Святой Софии Национального заповедника София Киевская прозвучит Молебен за Украину и украинский народ. Также руководители государства и города возложат цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому, почтят память героев Небесной Сотни на ул. Институтской.

Одним из наиболее зрелищных событий из года в год становится Забег в вышиванках. Его цель не только поддержать патриотическое настроение среди украинцев и сформировать позитивный имидж Украины в мире, но и популяризировать здоровый способ жизни, развивать массовый спорт среди жителей Киева. Дистанции пробега: от 100 метров до 10 километров. Старт на перекрестке Русановской набережной и Русановского бульвара в 09:00. Финишируют бегуны на Днепровской набережной.

Праздничный день завершится на НСК Олимпийский, где пройдет концерт группы Океан Эльзы. Коллектив традиционно дает большой концерт на День Независимости.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", столичный городской голова Виталий Кличко поздравил украинцев Днем Независимости. Киевский градоначальник написал, что для него жить в независимой стране, это жить и работать в городе, который ты любишь.