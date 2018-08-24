18:57 24.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Полиция заявляет, что День Независимости в Киеве прошел спокойно - ВИДЕО

Парад ко Дню независимости в центре Киева прошел без провокаций и грубых нарушений общественного порядка.

Полиция заявляет, что День Независимости в Киеве прошел спокойно - ВИДЕО

Об этом сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции Киева.

По его словам, во время проверок в фильтрационных центрах не нашли опасных предметов и веществ.

Уже открыты улицы и восстановлено движение транспорта. Закрытой для автомобилей остается только улица Крещатик, которая является пешеходной в выходные и праздничные дни.

Как сообщал "УРА-Информ", сегодня на главной площади страны состоялся парад по случаю празднования Дня Независимости Украины. В нем приняли участие 4,5 тысячи военнослужащих и показали современные образцы вооружения.


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