Полиция заявляет, что День Независимости в Киеве прошел спокойно - ВИДЕО

Об этом сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции Киева.

По его словам, во время проверок в фильтрационных центрах не нашли опасных предметов и веществ.

Уже открыты улицы и восстановлено движение транспорта. Закрытой для автомобилей остается только улица Крещатик, которая является пешеходной в выходные и праздничные дни.

Как сообщал "УРА-Информ", сегодня на главной площади страны состоялся парад по случаю празднования Дня Независимости Украины. В нем приняли участие 4,5 тысячи военнослужащих и показали современные образцы вооружения.