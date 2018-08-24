11:23 24.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100202065:nastya

Парад в Киеве на День Независимости - ФОТО, ВИДЕО

Сегодня на главной площади страны на параде в День независимости Украины принимают участие 4,5 тысячи военнослужащих и показывают современные образцы вооружения.

Парад в Киеве на День Независимости - ФОТО, ВИДЕО

Как сообщает Радио Свобода, парад получил название "Марш новой армии".

Кроме того, на параде присутствует президент страны, он напомнил о вопросе томоса для украинской церкви.

"Не може бути вільним тіло, коли душа в полоні... У нас твердое намерение разрубить последний узел, которым империя пытается привязать нас к себе", - сказал Порошенко

Также присутствовал министр обороны Украины Степан Полторак, и начал объезд всех видов Вооруженных сил Украины, участников АТО, курсантов, Нацгвардию, пограничников и полицию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в пятницу, 24 август,а Украина, уже традиционно, отмечай День независимости. Это государственный праздник в честь принятия Верховным советом УССР постановления и Акта провозглашения независимости Украины, что принято считать датой образования государства Украина в современном виде.


Поделиться
Читайте также:
 
Турчинов поздравил украинцев с Днем Независимости Порошенко помолился за Украину в Софийском соборе - ФОТО Дуда присоединился к поздравлениям с годовщиной независимости Украины Сегодня в Киеве массово отмечают праздник Независимости
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив