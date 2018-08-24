Парад в Киеве на День Независимости - ФОТО, ВИДЕО

Как сообщает Радио Свобода, парад получил название "Марш новой армии".

Кроме того, на параде присутствует президент страны, он напомнил о вопросе томоса для украинской церкви.

"Не може бути вільним тіло, коли душа в полоні... У нас твердое намерение разрубить последний узел, которым империя пытается привязать нас к себе", - сказал Порошенко

Также присутствовал министр обороны Украины Степан Полторак, и начал объезд всех видов Вооруженных сил Украины, участников АТО, курсантов, Нацгвардию, пограничников и полицию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в пятницу, 24 август,а Украина, уже традиционно, отмечай День независимости. Это государственный праздник в честь принятия Верховным советом УССР постановления и Акта провозглашения независимости Украины, что принято считать датой образования государства Украина в современном виде.