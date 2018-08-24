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Кличко поздравил украинцев с Днем Независимости

Столичный городской голова Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем Независимости.

Кличко поздравил украинцев с Днем Независимости

Как написал в пятницу утром, 24 августа, на своей страничке в Facebook киевский градоначальник, для него жить в независимой стране, это жить и работать в городе, который ты любишь.

Проснуться утром с мыслями о том, как много еще нужно сделать. Нам, всем вместе. Шаг за шагом обустраивать свой район, свою улицу, свой город. Строить страну, в которой мы мечтаем жить, - обратился к украинцам Кличко.

Он отметил, что ценить самые важные вещи люди начинают ценить, когда есть угроза их потери.

Украине выпали большие испытания. Уже четыре года мы отмечаем День Независимости отстаивая суверенитет и территориальную целостность своей страны. Гибнут наши лучшие патриоты. Украина доказывает, что она независима и достойная строить свое будущее. И создаем его мы. Те, кто любит свою страну, кто не опускает рук и настроен на победу! Верьте в себя! Верьте в Украину! С Днем Независимости!, - поздравил украинцев Кличко.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в пятницу, 24 август,а Украина, уже традиционно, отмечай День независимости. Это государственный праздник в честь принятия Верховным советом УССР постановления и Акта провозглашения независимости Украины, что принято считать датой образования государства Украина в современном виде.


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