02:00 23.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре Киева открылась выставка военной техники

В самом центре украинской столицы на Михайловской площади в рамках выставки современного вооружения была представлена украинская новейшая военная техника и транспортные средства.

В центре Киева открылась выставка военной техники

Об этом сообщает УНН.

Отмечается, что на центральной площади представлены специальные бронированные автомобили, мобильный минометный комплекс Барс-8ММК, беспилотные авиационные комплексы, минометы и гранатометы, а также танки, бронетранспортеры и одну модернизированную боевую машину ЗРК Оса-АКМ.

Кроме того, ГПСУ решила показать свои катера, мобильные комплексы, автомобили, мотоциклы, квадроциклы и снегоход.

По словам военных, на выставке позже будет выставлено больше техники. Выставка вооружения будет проходить до 26 августа. В четверг, 23 августа, ее должен официально открыть президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в поселке Немишаево прошла Всеукраинская выставка умных агроинноваций. Два года назад Украина собрала рекордное количество урожая за годы Независимости — 66 миллионов тонн.


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