В центре Киева открылась выставка военной техники

В самом центре украинской столицы на Михайловской площади в рамках выставки современного вооружения была представлена украинская новейшая военная техника и транспортные средства.
Об этом сообщает УНН.
Отмечается, что на центральной площади представлены специальные бронированные автомобили, мобильный минометный комплекс Барс-8ММК, беспилотные авиационные комплексы, минометы и гранатометы, а также танки, бронетранспортеры и одну модернизированную боевую машину ЗРК Оса-АКМ.
Кроме того, ГПСУ решила показать свои катера, мобильные комплексы, автомобили, мотоциклы, квадроциклы и снегоход.
По словам военных, на выставке позже будет выставлено больше техники. Выставка вооружения будет проходить до 26 августа. В четверг, 23 августа, ее должен официально открыть президент Украины Петр Порошенко.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в поселке Немишаево прошла Всеукраинская выставка умных агроинноваций. Два года назад Украина собрала рекордное количество урожая за годы Независимости — 66 миллионов тонн.