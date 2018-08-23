19:15 23.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве танк не смог доехать до парада - ВИДЕО

В Киеве пришлось эвакуировать танк, который ехал на генеральную репетицию парада ко Дню независимости.

В Киеве танк не смог доехать до парада - ВИДЕО

Военной технике, которая направлялась на репетицию парада, потребовалась техническая помощь. К ней подъехал автомобиль технической поддержки ВСУ. Некоторое время танк пытались отремонтировать, а потом попросту машину эвакуировали в военную часть. Об этом сообщил начальник отдела связей со СМИ Министерства обороны Александр Мотузяник.

Мотузяник добавил, что это событие не повлияет на участие танка в параде.

Как сообщал "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко в среду, 22 августа, принял участие в генеральной репетиции военного парада ко Дню независимости Украины. Как написал глава государства на своей странице в Facebook, для него честь стоять в одной шеренге с такими Воинами. Имел возможность сказать им это лично во время генеральной репетиции парада, - написал Порошенко.


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