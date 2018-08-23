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В Киеве на улицу выехала первая группа патрулированих полицейских на мотоциклах - ФОТО, ВИДЕО

В Киеве в четверг, 23 августа, 16 патрульных полицейских получили сертификаты инструкторов после завершения двухмесячного специализированного курса по вождению мотоциклов.

В Киеве на улицу выехала первая группа патрулированих полицейских на мотоциклах - ФОТО, ВИДЕО

Сегодня они выехали на первое патрулирование на новом транспорте. Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, сертификаты инструкторам вручили начальник Департамента патрульной полиции Национальной полиции Евгений Жуков и посол Канады в Украине Роман Ващук.

При этом Жуков отметил, что основной функцией нового подразделения патрульных на мотоциклах станет прибытие к труднодоступным местам - то есть туда, куда долго не сможет проехать автомобильный патруль. Преимущественно это будет быстрый приезд патрульных на место ДТП.

Они будут "разгружать" дорогу, освобождать и организовывать проезд другого транспорта. Это маневренный транспорт, который первым прибывает на место происшествия, - пояснил Жуков.

В свою очередь Ващука подчеркнул, что украинские делегации посещали во время учений Канаду, где обращали внимание на качество работы полицейских на мотоциклах Торонто и Оттавы. Эти инструкторы готовили украинских патрульных.

Как отметили в МВД, впоследствии полицейские наряды на мотоциклах сами станут инструкторами для своих коллег. Кроме того, аналогичные патрули в будущем появятся в Одессе, Харькове и Львове.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 19 августа в Сумах произошла авария с участием автомобиля патрульной полиции, в результате ДТП пострадали 4 пешехода. Известно, что автомобиль AUDI А4 столкнулся с автомобилем патрульной полиции, в результате удара автомобиль полицейских отбросило на тротуар, где стояли пешеходы.


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