Сегодня торжество ко Дню государственного флага Украины проходят у здания мэрии Киева

Как информирует корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", также по случаю праздника собралось все руководство города, и сам мэр Киева Виталий Кличко. В ходе мероприятия прошла церемония поднятия Государственного флага Украины.

Мероприятие сопровождает оркестр и почетный караул.

Во время церемонии Кличко сообщил, что к следующему Дню государственного флага в Киеве будет установлен самый большой флаг Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине отмечается День Государственного флага. Как известно, флаг является одним из главных символов государственности. В официальное использование флаг был введен 18 сентября 1991 года постановлением Президиума Верховного совета Украины для всех протокольных случаев.