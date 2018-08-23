Сегодня торжество ко Дню государственного флага Украины проходят у здания мэрии Киева

Сегодня в праздничный день 23 августа, у здания Киевской городской государственной администрации уже проходят различные мероприятия с участием мэра города Виталия Кличко.
Как информирует корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", также по случаю праздника собралось все руководство города, и сам мэр Киева Виталий Кличко. В ходе мероприятия прошла церемония поднятия Государственного флага Украины.
Мероприятие сопровождает оркестр и почетный караул.
Во время церемонии Кличко сообщил, что к следующему Дню государственного флага в Киеве будет установлен самый большой флаг Украины.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине отмечается День Государственного флага. Как известно, флаг является одним из главных символов государственности. В официальное использование флаг был введен 18 сентября 1991 года постановлением Президиума Верховного совета Украины для всех протокольных случаев.