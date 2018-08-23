В Киеве на дороге заглох и задымился танк - ВИДЕО

Прямо на дороге задымилась военная техника, которая двигалась на репетицию парада ко Дню независимости. Как сообщают журналисты с места события, танк попросту заглох посреди дороги. Это произошло на перекрестке улиц Маршала Рыбалко и Черновола.

По информации очевидцев, танк стоял посреди улицы около двух часов и время от времени дымился. После его с места происшествия забрали.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Киеве прошла генеральная репетиция военного парада ко Дню независимости.

В связи с чем, в центре Киева вновь образовались многочисленные пробки. Как сказано на сервиса Google maps, сейчас машины стоят на Подоле, Крещатике, Набережном шоссе, бульваре Тараса Шевченко, улице Институтской, бульваре Леси Украинки, Воздухофлотском проспекте, улице Бульварно-Кудрявской, улице Льва Толстого. Также движение затруднено в районах станций метро "Площадь Льва Толстого", "Крещатик", "Майдан Независимости", "Университет", "Олимпийская", "Дворец "Украина", "Лукьяновская".