В центре Киева вновь образовались пробки

В центре Киева в среду, 22 августа 2018 года, вновь образовались многочисленные пробки.
Как сказано на сервиса Google maps, сейчас машины стоят на Подоле, Крещатике, Набережном шоссе, бульваре Тараса Шевченко, улице Институтской, бульваре Леси Украинки, Воздухофлотском проспекте, улице Бульварно-Кудрявской, улице Льва Толстого. Также движение затруднено в районах станций метро "Площадь Льва Толстого", "Крещатик", "Майдан Независимости", "Университет", "Олимпийская", "Дворец "Украина", "Лукьяновская".
Кроме того, в пробках стоят машины на улице Вадима Гетьмана. При этом с 18 августа в связи с реконструкцией Шулявского путепровода на развязке на пересечении проспекта Победы и улицы Вадима Гетьмана перекрыты съезды с уицы. Вадима Гетьмана на проспект Победы и с проспекта Победы на улицу Александра Довженко.
Напомним, как сообщал УРА-Иформ, киевский метрополитен и городской пассажирский транспорт в пятницу, 24 августа, будут работать на два часа дольше в связи с празднованием Дня независимости Украины. Как сообщает в среду пресс-служба Киевской городской государственной администрации, 24 августа до завершения торжественных мероприятий в центре города будут временно закрыты входы и выходы из станций метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" на улице Институтскую.