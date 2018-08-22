14:36 22.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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С первого сентября киевляне будут по-новому вызывать скорую помощь

Скорая помощь в Киеве начнет работать в новом формате уже с 1 сентября 2018 года.

С первого сентября киевляне будут по-новому вызывать скорую помощь

Об этом заявила директор Департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург, сообщает пресс-служба КГГА.

Во-первых, чтобы вызвать на дом неотложную помощь достаточно будет набрать единый номер "103". Таким образом, отпадает необходимость помнить семизначный номер "скорой" своего района".

Также появится контроль над вызовом, поскольку будет вестись аудиозапись всех разговоров с диспетчером Центра экстренной медицинской помощи, а номер абонента будет автоматически идентифицироваться.

Гинзбург подчеркнула, что отныне все вызовы будет принимать специалист, который способен сразу подсказать нужна ли пациенту скороя помощь. Чиновница отметила, что предоставление неотложной медицинской помощи ежедневно будет осуществляться и семейными врачами, педиатрами и терапевтами с 08:00 до 20:00 в будни и с 9:00 до 15:00 в выходные и праздничные дни.

Как сообщал "УРА-Информ", Национальная служба здоровья Украины в среду, 25 июля, объявила " вторую волну" подписания договоров с учреждениями первичной медицинской помощи для перехода на новый механизм финансирования в рамках медицинской реформы.


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