Поваленные в Киеве бурей деревья пустят на лавочки

Как сообщил первый заместитель главы "Киевзеленстроя" Дмитрий Заруба, поваленную древесину исключительно для хозяйственных целей. В частности, для обогрева в холодное время года оранжерей и теплиц, где выращиваются растения, которые затем высаживаются в открытый грунт.

Если древесина пригодна для обработки, ее используют для изготовлен.

Отмечается, что на территории, где повалились деревья, будут восстановлены зеленые насаждения.

Как сообщал "УРА-Информ", отдых на любом из 13 официальных пляжей столицы влечет за собой угрозу здоровью. Анализ воды в водоемах показал, что пляжи не соответствуют санитарным нормам.