15:33 22.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Поваленные в Киеве бурей деревья пустят на лавочки

Поваленные после гроз в Киеве деревья пойдут на создание и ремонт скамеек. Кроме того, древесину будут использовать зимой как дрова.

Поваленные в Киеве бурей деревья пустят на лавочки

Как сообщил первый заместитель главы "Киевзеленстроя" Дмитрий Заруба, поваленную древесину исключительно для хозяйственных целей. В частности, для обогрева в холодное время года оранжерей и теплиц, где выращиваются растения, которые затем высаживаются в открытый грунт.

Если древесина пригодна для обработки, ее используют для изготовлен.

Отмечается, что на территории, где повалились деревья, будут восстановлены зеленые насаждения.

Как сообщал "УРА-Информ", отдых на любом из 13 официальных пляжей столицы влечет за собой угрозу здоровью. Анализ воды в водоемах показал, что пляжи не соответствуют санитарным нормам.


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