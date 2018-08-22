На День Независимости в Киеве продлят работу транспорта

Как сообщает в среду пресс-служба Киевской городской государственной администрации, 24 августа до завершения торжественных мероприятий в центре города будут временно закрыты входы и выходы из станций метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" на ул. Институтскую.

В это время станция "Майдан Независимости" будет работать как пересадочный узел с линии на линию.

Как сообщал "УРА-Информ", отдых на любом из 13 официальных пляжей столицы влечет за собой угрозу здоровью. Анализ воды в водоемах показал, что пляжи не соответствуют санитарным нормам. Санитарно-микробиологические и санитарно-химические исследования проб воды в местах массового отдыха населения на водных объектах столицы, где возможен отдых с купанием, показали крайне неутешительные результаты.