08:43 21.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице мужчина убегая от полиции снес два столба - ФОТО

В Киеве с самого утра 21 августа, правоохранители пытались остановить автомобиль Audi, который двигался на большой скорости. Лихач игнорировал все просьбы полиции, и во время погони снес два столба.

В столице мужчина убегая от полиции снес два столба - ФОТО

Как сообщается на сайте Стражи.Эспрессо, авария произошла на Харьковской площади.

Отмечается, что из-за того, что мужчина ехал на большой скорости, он не смог остановить автомобиль, и протаранил два столба.

Бойцы аварийно-спасательного отряда специального назначения с помощью специнструмента разрезали кузов автомобиля и передали водителя врачам "скорой".

Мужчину в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Свидетели говорят, что водитель двигался на очень большой скорости, убегая от полиции, не реагируя на сигналы правоохранителей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Кременчуге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной полиции.


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