В столице мужчина убегая от полиции снес два столба - ФОТО

В Киеве с самого утра 21 августа, правоохранители пытались остановить автомобиль Audi, который двигался на большой скорости. Лихач игнорировал все просьбы полиции, и во время погони снес два столба.
Как сообщается на сайте Стражи.Эспрессо, авария произошла на Харьковской площади.
Отмечается, что из-за того, что мужчина ехал на большой скорости, он не смог остановить автомобиль, и протаранил два столба.
Бойцы аварийно-спасательного отряда специального назначения с помощью специнструмента разрезали кузов автомобиля и передали водителя врачам "скорой".
Мужчину в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Свидетели говорят, что водитель двигался на очень большой скорости, убегая от полиции, не реагируя на сигналы правоохранителей.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Кременчуге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной полиции.