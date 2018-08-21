В столице мужчина убегая от полиции снес два столба - ФОТО

Как сообщается на сайте Стражи.Эспрессо, авария произошла на Харьковской площади.

Отмечается, что из-за того, что мужчина ехал на большой скорости, он не смог остановить автомобиль, и протаранил два столба.

Бойцы аварийно-спасательного отряда специального назначения с помощью специнструмента разрезали кузов автомобиля и передали водителя врачам "скорой".

Мужчину в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Свидетели говорят, что водитель двигался на очень большой скорости, убегая от полиции, не реагируя на сигналы правоохранителей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Кременчуге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной полиции.