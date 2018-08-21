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В Киеве столкнулись две иномарки, один человек погиб и еще восемь получили травмы - ФОТО

В Киеве в ночь на понедельник, 20 августа произошло столкновение двух иномарок.

В Киеве столкнулись две иномарки, один человек погиб и еще восемь получили травмы - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб. Еще восемь человек получили травмы. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице, информация о происшествии поступила около часу ночи.

На проспекте Николая Бажана под мостом столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Vito и автомобиля Lada Priora. Скорая помощь увезла в больницу с телесными повреждениями оба водителя, трое пассажиров Mercedes и четверо пассажиров Lada.

Среди пострадавших - 11-летний мальчик, который находится в больнице в тяжелом состоянии.

Кроме того, одна из пассажирок Lada скончалась в медицинском учреждении.

По факту аварии открыто уголовное дело по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами Уголовного кодекса.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в Киеве в ночь на понедельник, 20 августа, на Лесном проспекте недалеко от супермаркета АТБ Daewoo Lanos сбил пешехода. При этом после аварии на том же месте произошла массовая драка лиц кавказской национальности. Как сообщает "Информатор", дорожно-транспортное происшествие произошло около полуночи.


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