На всех киевских пляжах запретили купаться

Санитарно-микробиологические и санитарно-химические исследования проб воды в местах массового отдыха населения на водных объектах столицы, где возможен отдых с купанием, показали крайне неутешительные результаты, - сообщает Politeka.

Под запретом оказались пляжи "Детский", "Венеция", "Молодежный", "Золотой", "Предмостная Слободка", "Центральный", "Радуга", "Тельбин", "Веселка", "Черторой", "Галерный”, "Пуща-Водица”, "Вербный".

С другой стороны, пробы воды в питьевых фонтанчиках на пляжах "Золотой", "Молодежный", "Венеция", "Веселка" и "Детский" показали соответствие санитарным нормами.

Как сообщал "УРА-Информ", в Киеве до конца суток 21 августа вероятна гроза, которая может привести к очередным подтоплениям. Об этом сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра. Управление также напоминает, что во время грозы нельзя прятаться под высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, идти открытой местностью в мокрой одежде или плотной группой, купаться.