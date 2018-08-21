Киевлян предупредили о грозах и подтоплениях

Об этом сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Управление также напоминает, что во время грозы нельзя прятаться под высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, идти открытой местностью в мокрой одежде или плотной группой, купаться.

Также рекомендуют не спускаться в низину, отойти от одиночных деревьев, столбов, вышек, водоемов.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Как сообщал "УРА-Информ", в итальянской Калабрии сильный ливень затопил ущелье, в котором находились туристы. Стихия убила как минимум восемь человек.