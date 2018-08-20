В центре Киева образовались многочисленные пробки

На данный момент машины стоят на Подоле, Крещатике, в районе станций метро "Олимпийская", "Лукьяновская", "Золотые ворота", "Теартальна", "Университет", на бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, улицах Владимирской, Саксаганского, Жилянской. Как сказано на сервисе Google maps, такая ситуация сложилась из-за трех аварий на Набережном шоссе.

Сейчас движение в центре столицы также ограничено из-за проведения очередной репетиции парада ко Дню независимости. Ограничительные меры будут действовать на период прохождения военной техникой запланированного маршрута.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за репетиции парада ко Дню независимост движение общественного транспорта в Киеве сегодня, 20 августа, а также 22 августа, будет изменено.