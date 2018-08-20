18:36 20.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевлян сегодня просят не пугаться военных самолетов

В репетиции военного парада на Крещатике примют участие Воздушные силы Украины.

Киевлян сегодня просят не пугаться военных самолетов

По предварительным данным, авиация появится в небе над главной улицей столицы сегодня, 20 августа, около 19.30.

Также будут звучат звуки артиллерийских залпов: на Трухановом острове состоится репетиция салюта.

Как сообщал "УРА-Информ", 20, 22-24 августа в центре Киева будет ограничена парковка. В частности, водителям, которые хотят припарковать свое авто, стоит избегать бульвара Леси Украинки (в обе стороны), Владимирского проезда, ул. Богдана Хмельницкого, Набережного шоссе, а также Парковой дороги.


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