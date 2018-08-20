03:00 20.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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"Киевавтодор" пообещал в понедельник восстановить движение по улице Антоновича

Движение транспорта по улице Антоновича в Киеве, где из-за ливня провалился асфальт, полностью возобновят не позднее двух часов дня понедельника, 20 августа.

 

 

В этом заверил руководитель "Киевавтодора" Александр Густелев. Как сообщает пресс-служба Киевской государственной городской администрации, участок проезжей части улицы Антоновича от улицы Физкультурной до улицы Жилянской был разрушен ночью в результате сильного ливня.

Сейчас на Антоновича ведутся работы по прокладке тепловой сети. Значительные массы дождевой воды через открытые котлованы пошли на проезжую часть и разрушили конструктивные слои дорожного покрытия. С двух часов ночи дорожники непрерывно работают над ликвидацией последствий аварийной ситуации, – отметил глава предприятия, добавив, что уже сегодня в середине дня, движение транспорта по улице Антоновича планируем полностью восстановить.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера вечером в Киеве второй раз за неделю ливень вызвал настоящий потоп. В частности, возле "Гулливера" утонули машины.


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