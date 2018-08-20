"Киевавтодор" пообещал в понедельник восстановить движение по улице Антоновича

В этом заверил руководитель "Киевавтодора" Александр Густелев. Как сообщает пресс-служба Киевской государственной городской администрации, участок проезжей части улицы Антоновича от улицы Физкультурной до улицы Жилянской был разрушен ночью в результате сильного ливня.

Сейчас на Антоновича ведутся работы по прокладке тепловой сети. Значительные массы дождевой воды через открытые котлованы пошли на проезжую часть и разрушили конструктивные слои дорожного покрытия. С двух часов ночи дорожники непрерывно работают над ликвидацией последствий аварийной ситуации, – отметил глава предприятия, добавив, что уже сегодня в середине дня, движение транспорта по улице Антоновича планируем полностью восстановить.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера вечером в Киеве второй раз за неделю ливень вызвал настоящий потоп. В частности, возле "Гулливера" утонули машины.