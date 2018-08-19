В центре Киева на помойке нашли младенца - ФОТО

Отработав вызов по улице Андрющенко, 4б, к наряду Полиция охраны подбежал мужчина и сообщил, что в помойке странный пакет. Правоохранители завернули внутрь и увидели там ребенка. Они начали оказывать первую помощь и срочно вызвали скорую. К сожалению, врачи лишь констатировали смерть.

Неподалеку от места страшной находки нашли маму ребенка. Позже выяснилось, что она не имеет постоянного места жительства, как и отец погибшего малыша. Правоохранители возбудили уголовное производство.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно при неизвестный обстоятельствах в гостинице Crystal Hotel скончался охранник. По словам еще одного охранника, который вышел на работу, на смену мужчина должен был выйти в нечетные дни, почему он находился на работе в свой выходной день непонятно.