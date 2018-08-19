13:14 19.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве лихач протаранил пять автомобилей - ФОТО

Водитель немецкого "Фольксвагена" решил поупражняться в "стритрейсинге" на столичных автодорогах. "Нетрезвые гонки" обернулись для автомобилиста печальными последствиями. 

В Киеве лихач протаранил пять автомобилей - ФОТО

По предварительной информации, владелец иномарки употреблял спиртное, а затем сел за руль. Автомобилист направился в сторону метро "Сырец" и на первом перекрестке свернул на улицу Академика Грекова в сторону улицы Рыжской. Маневр для авто оказался слишком резким, машину стало заносить из стороны в сторону.

В результате, рулевой "лоб в лоб" совершил столкновение с припаркованным автомобилем "Хюндай", который выбросило с дороги на зеленую зону и который толкнул еще две машины, припаркованные за ней. 

После виновник сдал назад и скрылся в сторону улицы Рижской. В итоге, на Рижской лихач снес еще два припаркованных авто, машину отбросило и перевернуло на бок. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", авария, которая произошла минувшей ночью с такси и забрала жизнь девушки-пассажира, была по вине водителя транспортного средства


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