По предварительной информации, владелец иномарки употреблял спиртное, а затем сел за руль. Автомобилист направился в сторону метро "Сырец" и на первом перекрестке свернул на улицу Академика Грекова в сторону улицы Рыжской. Маневр для авто оказался слишком резким, машину стало заносить из стороны в сторону.

В результате, рулевой "лоб в лоб" совершил столкновение с припаркованным автомобилем "Хюндай", который выбросило с дороги на зеленую зону и который толкнул еще две машины, припаркованные за ней.

После виновник сдал назад и скрылся в сторону улицы Рижской. В итоге, на Рижской лихач снес еще два припаркованных авто, машину отбросило и перевернуло на бок.

Как сообщалось в "УРА-Информ", авария, которая произошла минувшей ночью с такси и забрала жизнь девушки-пассажира, была по вине водителя транспортного средства.