Центр Киева полностью оказался под водой - ФОТО

Киевляне на своих страницах в социальных сетях публикуют видео и фото, на которых автомобили в буквальном смысле смывало в переходы. Трамвайное и троллейбусное движение было полностью заблокировано.

Однако, непогода может опять вернуться в столицу. Гроза в Киеве может продолжаться до конца ночи 19 августа, ожидаются шквалы 15-18 м/с, сильные ливни, сообщает Киевская городская администрация со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Сегодня днем в Киеве пройдут кратковременные дожди, днем ожидается гроза, возможны подтопления. Кроме того, в Киеве местами возможен град и шквалы. Весь день в Киеве будет облачным.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине на выходных ожидаются дожди с грозами.