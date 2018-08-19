Столицу сегодня накроют проливные ливни

На западе страны в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный максимум составит до 24-28 градусов выше нуля.

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях ожидаются крупные осадки. Жителям этих регионов синоптики рекомендуют закрыть окна, держаться подальше от ЛЭП, не парковать машины вблизи деревьев.

На юге Украине жарко - до 30-32 градусов с плюсом, осадков не ожидается, температура воды в Черном море составит 15-17 градусов, в Азовском - 16-18.

На востоке страны в Донецкой и Луганской областях температура воздуха составит 25-27 градусов, ночью, вероятно, пройдут дожди.

Сегодня днем в Киеве пройдут кратковременные дожди, днем ожидается гроза, возможны подтопления. Кроме того, в Киеве местами возможен град и шквалы. Весь день в Киеве будет облачным. Ночью пошел дождь c грозой, но ближе к утру он закончился.

Как сообщалось в "УРА-Информ", синоптики предупреждают украинцев о неустойчивых погодных условиях 18 и 19 августа.