Смотреть на военный парад на Крещатике приедут представители 18 стран Евросоюза

Иностранные делегации начнут прибывать в Киев уже с понедельника, 20 августа. Известно, что американский военный атташе - Джон Болтон также прибудет на парад.

Перед началом парада участники отдельные участники боевых действий получат награды, им будут предоставлены почетные названия, а также вручены боевые флаги.

"Также во время первой тренировки было представлено 250 единиц техники - новой техники и техники, принятой на вооружение или проходящей государственные испытания, а также представлены перспективные образцы", - сообщил Полторак.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве возле гостиницы Astarta бронеавтомобиль, который должен принимать участие в параде ко Дню независимости Украины, врезался в столб.