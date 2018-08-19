Кличко обещает до конца отремонтировать 11 учреждений образования

Сейчас важно, что бы в сентябре, когда дети пойдут в школу все школы и детские сады были отремонтированы, чтобы у детей были необходимые условия для обучения. Об этом в воскресенье, 19 августа, в эфире одного из украинских телеканалов, заявил столичный градоначальник Виталий Кличко.

Он также напомнил, что значительная часть городского бюджета выделяется на сферу образования, и это дает результаты. Еще несколько лет назад очередь в детские сады составляла более 15 тысяч детей. Сейчас очередь сокращена до трех тысяч, - отметил Кличко, добавив, что в ближайшие годы этой очереди вообще не должно быть.

Столичный голова также отметил, что за последние четыре года в Киеве было открыто построенных или полностью реконструированных 19 детских садов и шесть школ.

Школами, которые мы открываем, мы можем гордиться. В частности, качеством строительства, оборудованием классов, спортивных залов. Убежден, что Киев показывает пример для других городов - и не только нашего государства. И школы, и детские сады отвечают самым современным требованиям, - сказал он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве фуникулер возобновит работу раньше запланированного срока. Ремонтные работы удалось завершить раньше намеченного срока и теперь фуникулер заработает 20 августа с 12 часов дня.