Завтра утром в Киеве начнут перекрывать Шулявский мост

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевского городского совета.

В сообщении говорится, что работы начнутся с 06:00.

На пересечении проспекта Победы и ул. Вадима Гетьмана будут перекрываться съезды с ул. Вадима Гетьмана на проспект Победы и съезд с проспекта Победы на ул. Александра Довженко.

В горсовете предлагают два пути объезда: ул.Борщаговская – проспект Воздухофлотский – путепровод Воздухофлотский; и ул.Зоологическая – ул. Дегтяревская – ул. Александра Довженко.

Также будет изменено движение автобусов №2. "Киевпастранс" опубликовал схему измененного маршрута.

Кроме того, будет изменен путь некоторых троллейбусов в депо. Речь идет о троллейбусах №№5, 7, 26, 39, 41, 93Н. Однако их движение по маршруту не изменится.

Как сообщал "УРА-Информ", жители столицы предлагают переименовать киевскую станцию метро "Шулявская". Столичную станцию метро Соответствующую петицию в среду, 15 августа, зарегистрировали на сайте Киевской рады. В ней в частности, сказано, что станция метро должна иметь название ближайшего жилого массива, а именно "Борщаговская".