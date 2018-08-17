12:32 17.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве в субботу три станции метро поменяют график работы

В работе киевского метро в субботу, 18 августа, произойдут изменения в графике работы.

В Киеве в субботу три станции метро поменяют график работы

Это связано с проведением футбольного матча на стадионе "Олимпийский". Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на информацию "Киевского метрополитена", завтра на стадионе "Олимпийский" состоится футбольный матч между командами "Динамо" (Киев) и "Александрия" (Александрия).

После окончания игры, для надлежащей и безопасной перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход на станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" обращается к пассажирам с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве фуникулер возобновит работу раньше запланированного срока. Ремонтные работы удалось завершить раньше намеченного срока. В частности, фуникулер заработает 20 августа с 12 часов дня.


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