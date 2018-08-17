В Киеве без горячей воды остаются тысячи домов

Об этом 44.ua сообщил временно исполняющий обязанности главы коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" Вячеслав Бинд.

Без централизованного горячего водоснабжения в связи с гидравлическими испытаниями остается более 4,9 тыс. домов. А из-за отсутствия газа без горячей воды сегодня в Киеве 4,6 тыс. домов. При этом еще 4 тыс. зданий в столице, в том числе жилые дома, лечебные учреждения, учебные заведения все-таки получают горячую воду.

Так, частично обеспечены водой шесть районов - Святошинский, Соломенский, Печерский, Шевченковский, Голосеевский и Дарницкий.

Как сообщал "УРА-Информ", жителям столицы будет устанавливать и проверять показания счетчиков единственная компания - "Киевводоканал". Соглашение о сотрудничестве подписали "Киевводоканал" и "Киевтеплоэнерго". Ранее счетчики холодной и горячей воды пломбировали и проверяли в разных компаниях. Чтобы уменьшить нагрузку на потребителей при проведении работ со средствами учета холодной и горячей воды Киевводоканал и Киевтеплоэнерго заключили договор о сотрудничестве.