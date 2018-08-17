10:59 17.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичные власти обещают возобновить работу фуникулер раньше запланированной даты

В Киеве фуникулер возобновит работу раньше запланированного срока.

Столичные власти обещают возобновить работу фуникулер раньше запланированной даты

Ремонтные работы удалось завершить раньше намеченного срока и теперь фуникулер заработает 20 августа с 12 часов дня. Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия "Киевпастранс", опубликованного в пятницу утром, 17 августа, в Facebook.

Согласно сообщению, на данный момент продолжаются завершающие работы, и уже с понедельника фуникулер снова начнет свое движение по склонам столицы.

Ежегодные регламентные ремонтные работы прошли успешно, поэтому фуникулер может еще один год безопасно перевозить пассажиров, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, киевский фуникулер был закрыт больше месяца тому назад в связи с ремонтными работами. Предполагалось, что работы продлятся до 23 августа.


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