Столичные власти обещают возобновить работу фуникулер раньше запланированной даты

Ремонтные работы удалось завершить раньше намеченного срока и теперь фуникулер заработает 20 августа с 12 часов дня. Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия "Киевпастранс", опубликованного в пятницу утром, 17 августа, в Facebook.

Согласно сообщению, на данный момент продолжаются завершающие работы, и уже с понедельника фуникулер снова начнет свое движение по склонам столицы.

Ежегодные регламентные ремонтные работы прошли успешно, поэтому фуникулер может еще один год безопасно перевозить пассажиров, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, киевский фуникулер был закрыт больше месяца тому назад в связи с ремонтными работами. Предполагалось, что работы продлятся до 23 августа.