Новым руководителем Лукьяновского СИЗО стал Руслан Ромашков

Он будет представлен коллективу уже сегодня. Об этом в пятницу, 17 августа, сообщил журналистам пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак.

По его словам, сегодня в девять часов утра будет представлен новый руководитель Киевского следственного изолятора. Это будет начальник 119-й колонии Руслан Ромашков.

Напомним, накануне выяснилось, что двое сотрудников изолятора способствовали тому, чтобы всех заключенных привели в одну камеру для передачи запрещенные предметы.

Как сообщал УРА-Информ, после чего в Лукьяновском следственном изоляторе было полность изменено руководство.