09:32 17.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Новым руководителем Лукьяновского СИЗО стал Руслан Ромашков

Новым руководителем Киевского следственного изолятора станет начальник Бориспольской исправительной колонии №119 Руслан Ромашков.

Новым руководителем Лукьяновского СИЗО стал Руслан Ромашков

Он будет представлен коллективу уже сегодня. Об этом в пятницу, 17 августа, сообщил журналистам пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак.

По его словам, сегодня в девять часов утра будет представлен новый руководитель Киевского следственного изолятора. Это будет начальник 119-й колонии Руслан Ромашков.

Напомним, накануне выяснилось, что двое сотрудников изолятора способствовали тому, чтобы всех заключенных привели в одну камеру для передачи запрещенные предметы.

Как сообщал УРА-Информ, после чего в Лукьяновском следственном изоляторе было полность изменено руководство.


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