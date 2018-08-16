08:25 16.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице непогода заблокировала движение общественного транспорта

Сегодня 16 августа, после проливного дождя и непогоды для киевлян остаются недоступными некоторые виды общественного транспорта.

В столице непогода заблокировала движение общественного транспорта

 Об этом информирует департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

Таким образом, жители города будут лишены передвижения на общественном транспорте: №2 и движение троллейбусов маршрутов №№22, 27, 30. Движение троллейбусов№2 в направлении м. Шулявская, троллейбусы №№22, 27, 30 к Индустриальному путепроводу, и троллейбусы маршрута №30 "ул.Милославская -ст.Зенит"

В данное время, на месте работают экстренные службы города. Также известно, что с 6.15 по ул.Глубочицкая, 72 в направлении ул. Старовокзальной заблокировано движение трамваев маршрута № 18 по причине заноса трамвайных путей песком. Ведутся восстановительные работы.

На улице Освободителей, 7 в направлении Дарницкой площади, проезжая часть была залита водой, движение заблокировано для 29, 50, 50 троллейбусных маршрутов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 


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