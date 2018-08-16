В столичном метро повысят меры безопасности пассажиров - ФОТО

Как сообщается на сайте КГГА, предлагается внести изменения в обустройство сооружений и отдельных помещений метрополитена при их проектировании автоматическими установками для раннего выявления чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения: пожаров, замыканий, затоплений, обвалов и тому подобное.

По словам замминистра Лева Парцхаладзе строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, такие автоматические системы позволят оперативно выявлять поломки и предотвращать возможные аварии.

Кроме того, такие установки есть на многих стратегических объектах, предприятиях, в местах большого скопления людей.

Также в проекте указано, что сооружения и отдельные помещения метрополитена должны быть оборудованы автоматическими установками раннего выявления чрезвычайных ситуаций - специальными датчиками контроля деформации строительных конструкций.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице Украины 24-25 августа, работа метро и наземного общественного транспорта общего пользования будет продлена на два часа.Такие меры приурочены к празднованию Дня независимости Украины. Кроме того, 24 августа с 08:00 утра до окончания торжественных мероприятий в центре города будут временно перекрыты входы и выходы со станций метро "Майдан Незалежности" и "Крещатик" на ул.Институтскую".