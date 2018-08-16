В Киеве словесная перепалка переросла в стрельбу - ФОТО

По словам очевидцев инцидента, сначала началась словестная перепалка с между водителем маршрутного автобуса №47 и мотоциклистом.

После чего мужчины сцепились в драке, а затем мотоциклист достал оружие и начал стрелять.

На данный момент на месте конфликта работают полицейские. Они устанавливают детали произошедшего.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Николаеве произошла перестрелка. В результате инцидента ранения получил один человек. Перестрелка произошла в районе рынка "Юлиана". Пострадавший получил пять огнестрельных ранений.