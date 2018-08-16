08:45 16.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве после ночного ливня затоплен ряд улиц - ФОТО, ВИДЕО

После ночной грозы 16 августа, в Киеве остаются затоплены центральные улицы. Как сообщает портал "Информатор.Киев", полностью в воде оказался Крещатик и подземные переходы под ним.

В Киеве после ночного ливня затоплен ряд улиц - ФОТО, ВИДЕО

Отмечается, что Крещатик настолько затопило, что посреди улицы остался автомобиль на аварийке, машинам очень трудно передвигаться.

На месте работали коммунальные службы. Полиция перекрыла этот участок дороги, однако мильный поток воды шел от бульвара Шевченко до ЦУМа.

Также, по фотографиям выставленным в соцсети очевидцами, видно, что на Крещатике обвалилась часть фасада аварийного здания напротив ЦУМа, а на Академгородке выпал град.

Кроме того очевидцы сообщают о большом количестве поваленных деревьев.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", после проливного дождя и непогоды для киевлян остаются недоступными некоторые виды общественного транспорта.


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