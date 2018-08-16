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В Киеве попал в аварию "свободовец" Мирошниченко

В Киеве в среду вечером, 15 августа, на проспекте Победы столкнулись две иномарки.

В Киеве попал в аварию

К счастью обошлось без серьезных травм. Вместе с тем, как сообщают очевидцы, за рулем одной их них - BMW находился бывший народный депутат от партии "Свобода" Игоря Мирошниченко.

Авария произошла около десяти часов вечера напротив Центрального ЗАГСа столицы.

При этом водитель второй легковушки - "Honda" заявил, что двигался по третьей полосе, ехал со скоростью 90 километров в час, а его спереди подрезал автомобиль, который проехал мимо и зацепил его машщину. После чего он врезался в BMW, за рулем которого ехал Мирошниченко.

Мы ехали по скоростной части. Была красная машина без поворотника налево, наехала на меня, я нажал на тормоз и вывернул руль вправо, меня занесло, - пояснил водитель "Honda".

Сам Мирошниченко утверждает, что он ехал со скоростью 50 километров в час и услышал

сзади звук, похожий на звука байка. Оказалось, что это не байк, а автомобиль, который на безумной скорости влетел в зад его машины.

Он меня ударил, после чего я немного прокатился, остановился, сообщил в страховую компанию и полицию, - заявил бывший нардеп.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Львовской области произошла авария между микроавтобусом Mercedes Sprinter и грузовиком Volvo с прицепом, в результате чего погиб человек.

Авария произошла сегодня утром 15 августа, на трассе Киев-Чоп в селе Орява, из-за сильного столкновения погиб водитель автомобиля Mercedes Sprinter.


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