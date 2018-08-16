12:49 16.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В КГГА заявили, что в затоплении Крещатика виноват мусор

Киевские власти заявили, что дренажная система на Крещатике работает отлично. А вот подтопление улицы связано с большим количеством мусора, который принесла вода с окружающих улиц.

В КГГА заявили, что в затоплении Крещатика виноват мусор

Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

По его словам, он еще не видел таких последствий стихии на Крещатике, как после нынешнего ночного дождя. В частности, можно было увидеть 10-сантиметровый слой ила, который несло по бокам улицы.

Также ветки и листья, которые плыли в потоке, заблокировали дождеприемники.

Между тем генеральный директор коммунальной корпорации "Киевавтодор" Александр Густелев отметил, что на определенных участках улицы остатки воды составляли 20 см.

Как сообщал "УРА-Информ", сегодняшнее утро, 16 августа, в украинской столице началось для спасателей с неприятностей. В частности, сотрудники ГСЧС сейчас устраняют все последствия непогоды. По словам спасателей, из-за сильного ливня в Киеве было повалено 14 деревьев. О жертвах непогоды пока ничего не сообщается.


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