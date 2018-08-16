03:00 16.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Дарницком районе несколько улиц останутся без горячей воды

В связи с реконструкцией центрального теплопункта в Дарницком районе несколько улиц отключат от горячего водоснабжения.

В Дарницком районе несколько улиц останутся без горячей воды

Как сообщает пресс-служба Дарницкой РГА, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" будет проводить реконструкцию центрального теплового пункта в Дарницком районе, находящемся на Харьковское шоссе 148б.

В связи с этим с 9 августа по 30 ноября 2018 горячее водоснабжение для потребителей по указанным ниже адресам будет отсутствовать.

Отметим, что без водоснабжение останутся улицы: Харьковское шоссе 146, 148, 148а и ул. Тростянецкая 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7в, 7б, 7г.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", столичная компания "Киевводоканал" планирует в 2019 году повысить расчетный тариф на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода. Тарифы будут повышены на 49,6% до 23,17 гривен.


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