Спасатели ликвидируют в Киеве последствия непогоды

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По словам спасателей, из-за сильного ливня в Киеве было повалено 14 деревьев. О жертвах непогоды пока ничего не сообщается.

Однако, несмотря на это, сильный дождь с градом повредили жилые дома и дороги столицы. К примеру, на ул. Московская, 36 спасатели сняли часть свисающей металлической кровли 5-ти этажного жилого дома. Кроме того, на ул. Котовского, 11, предоставлялась помощь по буксированию 1-го автомобиля из ямы.

Возле метро Черниговская под мостом предоставлялась помощь по буксированию 3-х подтопленных автомобилей. На месте происшествия работали бойцы 19-й ГССЧ.

"Для ликвидации последствий ненастья от ГСЧС всего привлечено 35 человек личного состава и 8 единиц техники", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", после проливного дождя и непогоды для киевлян остаются недоступными некоторые виды общественного транспорта.