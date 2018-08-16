Окружной административный суд Киева защитил имущество АИС и оно не будет передаваться АРМЕ

Именно поэтому, совсем недавно, было создано учреждение с красивейшим названием –Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и иных пре ступлений. А если проще, то АРМА.

Функционал у этого фантастического учреждения довольно таки обширный начиная от поиска активов в рамках уголовного дела, заканчивая проведением оценки активов и передачу их в управление доверителям, которых АРМА, к слову, выбирает сама. Проще говоря – найти, оценить, отжать, передать заказчику. Тоесть -реальное, узаконенное рейдерство.

Первая их отработка прошла по Гулливеру. Все же помнят, как наш совоносящий гордо вещал в микрофон, мол, все виновные будут наказаны, активы в три этажа одного из самых известных в Киеве бизнес центра проданы, а потерпевшие будут удовлетворены. Конечно, удовлетворены, продав отжатые три этажа Гулливера можно и расходы свои покрыть на «конфеты и спасибо» маленьким воришкам из АРМА, и господина Матиоса за напыщенные слова и воздержание от очередной демонстрации своей гордой птицы поблагодарить.

Вторая попытка - КВЦ "Парковый", сладкий и лакомый кусочек, был спилен совсем красиво. Ничего не скажешь, красивые информационные поводы, все преступники, кроме рейдеров из АРМа и правящей партии. Ну а как вы хотели?? Ворон ворону глаз да не выколет. Вот только Парковый показал свои зубы, никому ничего не передал и продолжает работать в нормальном режиме, показав всем фигу.

А вот и боль и печаль всего украинского народа - отжим аэропорта Одесса. Здесь комментарии излишни и так все понятно. Такой лакомый кусочек не мог долго оставаться без внимания правящей верхушки.

Но, во всей этой, мягко говоря, некрасивой ситуации не может не радовать только одно – суды у нас действительно справедливые и неупрежденные. Ведь именно они создают уникальную судебную практику и отменяют неправомерные судебные решения по аресту активов и передачу их АРМЕ на хранение. Именно они видят безсосновательность подобных мероприятий, их противозаконность и применяют адекватные меры обеспечения исков жертв АРМЫ.

К примеру, Окружной административный суд вовремя остановил произвол п Гулливеру и запретил Государственному предприятию "Сетам" и иным организаторам электронных торгов, АРМЕ, осуществлять какие – либо действия в отношении имущества, которое по закону (!!!) принадлежит Скай 1, Голдвейн, Киев Сити Апартменс и Ексельсиор.

13.08.201 должно было состояться заседание по запрету АРМЕ совать свои грязные лапы к Одесскому аэропорту (речь о деле № 826/12319/18, которое также находится в Окружном админ. суде Киева). И даже не остается сомнений, что суд учел при рассмотрении заявления об обеспечении иска путем запрета АРМЕ осуществлять какие-либо действия в отношении данного имущества, свою правильную и адекватную практику и аэропорт не сменил своего законного владельца

Учел суд свою практику рассматривая коллективное заявление ряда юридических лиц из Группы компаний "АИС" и запретил АРМЕ осуществлять какие-либо действия с имуществом АИСА.

Об этом заявил директор одного из предприятий Группы компаний "АИС" - "Укрбизнес ЛТД" Сергей Сокол “ это не исключение – это нормальная, правильная практика Окружного административного суда г. Киева".

Также на своей странице он поблагодарил партию "Возрождение" и лично Дмитрия Святаша, отметив, что последний, в отличии от дармоедов, заседающих в Парламенте, решился наконец обрубить голову гидры рейдерства”. Именно поэтому мы имеем надежду, что отжим чужих бизнесов и активов наконец прекратится!

Так 14.08.2018 Дмитрий Святаш и 56 народных депутатов обратились в Конституционный суд Украины проверить на соответствие Конституции Украины предписание законов о легальности создания АРМЫ и ее рейдерских схем!

Также Сокол призвал всех собственников бизнеса словами "я знаю, что многие из Вас пользуются социальной сетью Фейсбук и прочитают мое обращение, поэтому предлагаю Вам объединиться и выйти на борьбу с подлым беспределом государственного масштаба! Хватит терпеть легализацию рейдерского захвата нашего имущества! Ведь если уже депутаты вышли на борьбу и попытки упразднить законодательные нормы по АРМЕ в конституционном порядке, мы так точно не должны молчать! Лично я готов выстоять в непростой борьбе с преступной государственной махиной, а Вы, готовы защищать свой бизнес???!"