Непогода в столице: аэропорт "Киев" отменил несколько рейсов

В результате непогоды, 16 августа, внесены коррективы в работу столичного аэропорта "Киев" им. Игоря Сикорского.
Как сообщатся на официальном сайте аэропорта, сложные погодные условия утруднили работу ведомства, были отменены несколько авиарейсов.
Десятки пассажиров пока не знают, смогут ли они вылететь в ближайшее время.
Отметим, что городские власти и спасатели, предупредили киевлян о надвигающейся на город очередной грозе. Людям советуют держаться на улице подальше от рекламных щитов, и закрыть все окна в квартирах.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", после проливного дождя и непогоды для киевлян остаются недоступными некоторые виды общественного транспорта. Таким образом, жители города будут лишены передвижения на общественном транспорте.