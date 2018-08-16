Непогода в столице: аэропорт "Киев" отменил несколько рейсов

Как сообщатся на официальном сайте аэропорта, сложные погодные условия утруднили работу ведомства, были отменены несколько авиарейсов.

Десятки пассажиров пока не знают, смогут ли они вылететь в ближайшее время.

Отметим, что городские власти и спасатели, предупредили киевлян о надвигающейся на город очередной грозе. Людям советуют держаться на улице подальше от рекламных щитов, и закрыть все окна в квартирах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", после проливного дождя и непогоды для киевлян остаются недоступными некоторые виды общественного транспорта. Таким образом, жители города будут лишены передвижения на общественном транспорте.