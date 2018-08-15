В Киеве запустят троллейбус между "Жулянами" и ж/д вокзалом - СХЕМА

18 августа троллейбус номер девять, который сейчас курсирует от аэропорта "Киев" до площади Льва Толстого, изменит маршрут и начнет делать остановку на Южном железнодорожном вокзале.
Об этом говорится на сайте Киевпастранса.
Кроме этого, маршрут троллейбуса будет продлен до станции метро Дворец спорта.
Такие изменения произойдут по инициативе "Укрзализныци" ради комфорта пассажиров, которые путешествуют двумя видами транспорта – самолетом и железной дорогой.
Как сообщал "УРА-Информ", в киевском аэропорту им. Сикорского началось строительство нового пассажирского терминала. Об этом говорится на официальном сайте аэропорта. Согласно плану строительства, новая секция позволит снять нагрузку с регистрационных кабинок в других секциях, а также обеспечить безопасность погрузки пассажиров во время посадки и прибытия.